Picnic waarschuwt: eet deze runderbavette niet

Terugroepactie

Vandaag, 21:37 - Update: 3 uur geleden

Onlinesupermarkt en bezorgdienst Picnic waarschuwt klanten de premium runderbavette van leverancier 't Slagershuys niet te eten. Het product kan de schadelijke STEC bacterie, een soort E. coli, bevatten.

Volgens Picnic is bij controle van het product de schadelijke Shiga-toxine producerende E. coli bacterie (STEC) aangetroffen. Het eten van producten met die bacterie kan zorgen voor ernstige ziekte, met name bij mensen met een lagere weerstand. Personen die de bavette al gegeten hebben en gezondheidsklachten hebben ontwikkeld, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts.

De waarschuwing geldt voor de premium runderbavette van 500 gram met EAN code 8719218025201 en een houdbaarheidsdatum van 02/01/2028.

Wil je weten wanneer er sprake is van een terugroepactie? Bekijk dan de onderstaande video:

Door ANP

Volg Hart van Nederland
