Jolanda loopt bacteriële infectie op na gebruik nazorgspay voor piercings

Jolanda Bruinsma zag de berichten over de bacterie in de nazorgspray van piercingstudio LM Piercings voorbij komen en schrok: die had zij ook gebruikt na het zetten van haar piercing. De GGD waarschuwde deze week voor de spray, nadat meerdere mensen roodheid en zwellingen kregen. Dat overkwam ook Jolanda uit het Friese Zweins.

"Ik had veel pijn. Ik heb ook koorts gehad en ontstekingsklachten", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Ik ben meerdere keren naar het ziekenhuis geweest en heb drie antibioticakuren gehad voordat het aansloeg." Ze omschrijft de pijn als heftig. Haar oor was flink opgezwollen en rood. Dat het door de nazorgspray kwam die ze had gekocht, ontdekte ze pas later. "Ik had eerst niet de link gelegd."

Huisarts

Het gaat om de Nazorgspray en de Nazorgspray met Tea Tree Oil van de piercingstudio in Coevorden. Jolanda liet haar piercing in het kraakbeen in het midden van haar oor niet in die zaak zetten, maar zag de spray online op de website van de shop. "Ik las dat ze het zelf maakten en had het gekocht voordat ik de piercing liet zetten."

De GGD roept mensen op om met spoed hun huisarts te bellen als zij zich ziek voelen, een abces zien of als een oor vervormt na gebruik van de piercingspray.

'Onbegrijpelijk'

De eigenaar van de zaak in Coevorden heeft bij RTV Drenthe gereageerd op de berichten van mensen die ziek zijn geworden of soms blijvende klachten hebben overgehouden aan de spray. Hij laat weten dat "de spray altijd is goedgekeurd door de GGD". De ondernemer zegt geraakt te zijn door de verhalen van de slachtoffers. "We zijn er ondersteboven van en het is echt onbegrijpelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Volgens de regionale omroep hebben inmiddels meer dan honderd slachtoffers zich gemeld bij de GGD.