Bacterie in piercing spray aangetroffen: GGD waarschuwt voor infecties

Meerdere mensen die een piercing in een oor hadden laten zetten, hebben gezondheidsklachten gekregen door de spray die ze daarna moesten gebruiken om de wond te behandelen. In de spray is een bacterie aangetroffen, de pseudomonas aeruginosa. Die veroorzaakt wondinfecties en is moeilijk te bestrijden.

Piercingstudio LM Piercings in Coevorden, de GGD in Drenthe en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwen voor de spray. Het gaat om de Nazorgspray en de Nazorgspray met Tea Tree Oil. Dit zijn zoutoplossingen die door de studio zijn verkocht.

Wat kun je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen? Zie in deze video de uitleg van Hart van Nederland:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

De infectie kan roodheid en zwelling van de oor veroorzaken. Ook kan er pus uit komen. De GGD roept mensen op om met spoed hun huisarts te bellen als ze zich ziek voelen, als ze een abces zien of wanneer een oor zich vervormt na het gebruik van de pieringspray.