Waarschuwing: koord in kinderjack kan verstikkingsgevaar opleveren

Terugroepactie

Vandaag, 14:03

Ouders van sportende kinderen opgelet: Noor Sportswear B.V. waarschuwt voor de The Indian Maharadja kids tech hooded jacket. In de capuchon van dit sportkinderjack zit een koord. Dat kan verstikkingsgevaar opleveren.

Het product wordt daarom teruggeroepen. Volgens de geldende veiligheidsrichtlijnen mag kinderkleding geen koord in de capuchon hebben. Bij dit jack is dat wel het geval.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Hart van Nederland legt je het uit:

Advies aan consumenten

Consumenten die dit product hebben gekocht, krijgen het advies om het koord zelf uit de capuchon te verwijderen. Je kunt het jack ook inleveren bij de sportwinkel waar je het hebt aangeschaft. De retailer handelt het product dan verder af.

Door Redactie Hart van Nederland

