Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gezondheidswinkels roepen zadenmengsel terug vanwege salmonellabesmetting

Gezondheidswinkels roepen zadenmengsel terug vanwege salmonellabesmetting

Terugroepactie

Gisteren, 21:58 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Gezondheidswinkels Holland & Barrett en Holland Pharma roepen op een eetbaar zadenmengel niet te eten. De winkels roepen het product Supersprouts BIO van Biotona terug, omdat het een salmonellabacterie kan bevatten.

Het eten van producten met salmonella kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat geldt met name voor mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen, jonge kinderen en zwangere vrouwen.

Het gaat specifiek om een batch met EAN nummer 5412360010929, houdbaarheidsdatum 11-2028 en batchcode (lotnummer) 1097511.

Wil je weten wanneer er sprake is van een terugroepactie? Bekijk dan de onderstaande video:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door ANP

Lees ook

Picnic waarschuwt: eet deze runderbavette niet
Picnic waarschuwt: eet deze runderbavette niet
Asbest in speelgoed: opnieuw waarschuwing voor gevaarlijk zand
Asbest in speelgoed: opnieuw waarschuwing voor gevaarlijk zand
Waarschuwing: koord in kinderjack kan verstikkingsgevaar opleveren
Waarschuwing: koord in kinderjack kan verstikkingsgevaar opleveren
Jolanda loopt bacteriële infectie op na gebruik nazorgspay voor piercings
Jolanda loopt bacteriële infectie op na gebruik nazorgspay voor piercings

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.