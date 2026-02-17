Gezondheidswinkels roepen zadenmengsel terug vanwege salmonellabesmetting

Gezondheidswinkels Holland & Barrett en Holland Pharma roepen op een eetbaar zadenmengel niet te eten. De winkels roepen het product Supersprouts BIO van Biotona terug, omdat het een salmonellabacterie kan bevatten.

Het eten van producten met salmonella kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat geldt met name voor mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen, jonge kinderen en zwangere vrouwen.

Het gaat specifiek om een batch met EAN nummer 5412360010929, houdbaarheidsdatum 11-2028 en batchcode (lotnummer) 1097511.

Wil je weten wanneer er sprake is van een terugroepactie? Bekijk dan de onderstaande video: