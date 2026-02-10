Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
RIVM slaat alarm: deze nieuwe chemische stoffen zitten te veel in ons water

RIVM slaat alarm: deze nieuwe chemische stoffen zitten te veel in ons water

Natuur

Vandaag, 16:17

Link gekopieerd

In Nederlandse rivieren, meren, sloten en kanalen zitten steeds meer nieuwe chemische stoffen. Van een aantal daarvan zijn de concentraties zelfs hoger dan is toegestaan. Dat is zorgelijk, omdat dit oppervlaktewater vaak wordt gebruikt om drinkwater van te maken. Juist deze stoffen zijn moeilijk uit het water te filteren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept daarom op om minder chemische stoffen te lozen.

Volgens het RIVM komen de stoffen onder meer van de industrie, bestrijdingsmiddelen en resten van medicijnen. Als er minder wordt geloosd, zouden de concentraties in het water moeten dalen.

Benieuwd of je een waterfilter nodig hebt? Dat vertellen wij aan jou in deze video:

Moet er een waterfilter worden gebruikt in Nederland? 'Echt niet'
0:58

Moet er een waterfilter worden gebruikt in Nederland? 'Echt niet'

Stoffen

Het RIVM wil dat Rijkswaterstaat en de waterschappen actie ondernemen tegen vijf specifieke stoffen. Een daarvan is lithium, bekend van batterijen. Bij langdurige blootstelling kan deze stof de nieren beschadigen. Ook bromaat staat op de lijst, een stof die kanker kan veroorzaken als mensen er te veel van binnenkrijgen.

Daarnaast wijst het RIVM op dibroomazijnzuur, N,N-dimethylsulfamide en trichloorazijnzuur. Over deze stoffen is nog veel onbekend, maar de zorgen over mogelijke gezondheidsrisico's nemen toe. Demissionair minister Robert Tieman (Waterstaat, BBB) wijst erop dat het onderzoek gaat over buitenwater. Het drinkwater in Nederland is volgens hem "van uitstekende kwaliteit".

Bron

Het rapport bevestigt wat de waterschappen al langer zeggen: vervuiling moet bij de bron worden aangepakt. Zij werken dagelijks aan het zuiveren van oppervlaktewater voor huishoudens en bedrijven, maar geven aan dat dit steeds ingewikkelder en duurder wordt. Het RIVM pleit daarom voor een gezamenlijke aanpak, waarbij producenten, gebruikers en het toelatingsbeleid een grotere rol krijgen in het verminderen van chemische lozingen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Schoon drinkwater niet meer vanzelfsprekend: alarm om kraanwater'
'Schoon drinkwater niet meer vanzelfsprekend: alarm om kraanwater'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.