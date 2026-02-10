RIVM slaat alarm: deze nieuwe chemische stoffen zitten te veel in ons water

In Nederlandse rivieren, meren, sloten en kanalen zitten steeds meer nieuwe chemische stoffen. Van een aantal daarvan zijn de concentraties zelfs hoger dan is toegestaan. Dat is zorgelijk, omdat dit oppervlaktewater vaak wordt gebruikt om drinkwater van te maken. Juist deze stoffen zijn moeilijk uit het water te filteren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept daarom op om minder chemische stoffen te lozen.

Volgens het RIVM komen de stoffen onder meer van de industrie, bestrijdingsmiddelen en resten van medicijnen. Als er minder wordt geloosd, zouden de concentraties in het water moeten dalen.

Het RIVM wil dat Rijkswaterstaat en de waterschappen actie ondernemen tegen vijf specifieke stoffen. Een daarvan is lithium, bekend van batterijen. Bij langdurige blootstelling kan deze stof de nieren beschadigen. Ook bromaat staat op de lijst, een stof die kanker kan veroorzaken als mensen er te veel van binnenkrijgen.

Daarnaast wijst het RIVM op dibroomazijnzuur, N,N-dimethylsulfamide en trichloorazijnzuur. Over deze stoffen is nog veel onbekend, maar de zorgen over mogelijke gezondheidsrisico's nemen toe. Demissionair minister Robert Tieman (Waterstaat, BBB) wijst erop dat het onderzoek gaat over buitenwater. Het drinkwater in Nederland is volgens hem "van uitstekende kwaliteit".

Het rapport bevestigt wat de waterschappen al langer zeggen: vervuiling moet bij de bron worden aangepakt. Zij werken dagelijks aan het zuiveren van oppervlaktewater voor huishoudens en bedrijven, maar geven aan dat dit steeds ingewikkelder en duurder wordt. Het RIVM pleit daarom voor een gezamenlijke aanpak, waarbij producenten, gebruikers en het toelatingsbeleid een grotere rol krijgen in het verminderen van chemische lozingen.