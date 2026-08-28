Trimbos waarschuwt voor levensgevaarlijke xtc-pil met Trump erop

Het Trimbos-instituut waarschuwt voor "zeer gevaarlijke" xtc-pillen waarin een grote hoeveelheid PMMA is aangetroffen. Afgelopen week zijn bij een testcentrum van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) meerdere van deze pillen ingeleverd. "Gebruik van deze pil kan leiden tot oververhitting met mogelijk dodelijke afloop", schrijft het instituut.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De pillen zijn te herkennen aan twee verschillende kleuren. Er zijn meerdere kleurencombinaties gevonden. Op de voorkant staat een afbeelding van de Amerikaanse president Donald Trump. Op de achterkant zit een breuklijn, met daarboven de tekst 'NL' en daaronder 'Trump'.

Partydrugs zoals xtc kunnen gevaarlijk zijn, omdat je nooit precies weet wat erin zit of hoe je lichaam erop reageert. In de bovenstaande video vertellen de moeder en vriendin van Zoë (18) over het verlies van hun dochter en vriendin nadat ze twee xtc-pillen had geslikt.

Effect kan uren op zich laten wachten

PMMA, voluit para-methoxymethamfetamine, lijkt volgens Trimbos sterk op MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Het kan uren duren voordat PMMA effect heeft. Juist daardoor neemt volgens het instituut het risico op een overdosis toe. Gebruikers kunnen meer nemen omdat ze nog geen effect merken van de eerste pil.

Beeld: Trimbos

Uren na de inname kunnen "ineens verschillende effecten optreden, zoals misselijkheid, verhoogde hartslag, stuiptrekkingen en een extreem verhoogde lichaamstemperatuur", schrijft het kennisinstituut.

De oververhitting van het lichaam kan levensbedreigend zijn, waarschuwt het Trimbos. "Gebruik deze pil absoluut niet. Als iemand deze pil toch heeft ingenomen en daardoor heftige effecten ervaart, schakel snel de medische diensten (EHBO of ambulance) in en probeer de persoon in kwestie in de tussentijd zoveel mogelijk te kalmeren", luidt het advies.

'Nog geen incidenten'

Minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) heeft vrijdag in een Kamerbrief uitgelegd waarom er een landelijke waarschuwing is afgegeven voor de pillen. "Er zijn nog geen incidenten gemeld waarbij PMMA in het bloed is aangetroffen. Desalniettemin is toch besloten om landelijk te waarschuwen, zeker ook vanwege de festivalzomer en een aantal events dat dit weekend plaatsvindt."