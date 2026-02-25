Duizenden xtc-pillen en kilo's amfetamine gevonden in woning Rotterdam

In een woning aan de Verschoorstraat in Rotterdam heeft de politie dinsdag een flinke hoeveelheid drugs en een vuurwapen aangetroffen. Twee mensen zijn opgepakt: de 47-jarige bewoner en een 39-jarige vrouw uit Noordwijk. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de productie en handel in verdovende middelen.

Agenten troffen in de woning verschillende middelen en chemische stoffen aan. In de berging lagen nog meer verdovende middelen, grondstoffen voor het maken van harddrugs en een vuurwapen. In totaal is ruim 2,3 kilo aan xtc-pillen en meer dan 5 kilo amfetamine in beslag genomen. Ook zijn jerrycans met amfetamineolie gevonden. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Onderzoek na ontmanteld drugslab

De aanhoudingen volgen op een eerder onderzoek. Op 19 november vorig jaar ontmantelde de politie al een drugslab aan de Aarnoudstraat in Rotterdam. Tijdens dat onderzoek kwamen de rechercheurs de twee verdachten op het spoor.

Vrijdag worden de man en de vrouw voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Groot risico voor omwonenden

Volgens de politie brengt een amfetaminelab grote gevaren met zich mee. Er wordt gewerkt met zeer brandbare stoffen, waardoor de kans op een ontploffing aanwezig is. Dat levert een groot risico op voor omwonenden.

De politie roept mensen op alert te zijn op signalen van een drugslab, zoals een sterke geur van aceton of anijs, afgeplakte ramen, gesjouw met vaten of tassen op vreemde tijdstippen en een voortdurend zoemend geluid uit een woning of garagebox.