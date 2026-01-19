LSD geprint als Pokémonkaarten, ook honderden xtc- en erectiepillen gevonden

In een onderzoek naar verdovende middelen heeft de politie in de nacht van 15 op 16 januari vier verdachten aangehouden. Een vijfde verdachte meldde zich later vrijwillig op het politiebureau in Vaals.

Tijdens het onderzoek trof de politie onder meer 250 verpakkingen kamagra, 240 xtc-pillen, 36 knalpatronen en een vel LSD-zegels aan, vermomd als Pokémonkaarten. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt en sluit verdere aanhoudingen niet uit.

Pokémonkaarten

De verdachten kwamen in beeld met hulp van buitenlandse politie. Eén van hen werd aangetroffen in een auto. In het voertuig werden onder meer 15 bolletjes cocaïne, 100 xtc-pillen en 220 gram amfetamine gevonden. Vervolgens werd een woning doorzocht, waar een vel Pokémonkaarten met LSD-zegels werd aangetroffen. Na deze vondsten werd een vierde verdachte aangehouden. De vijfde verdachte meldde zich later op eigen initiatief bij het politiebureau.