Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
LSD geprint als Pokémonkaarten, ook honderden xtc- en erectiepillen gevonden

LSD geprint als Pokémonkaarten, ook honderden xtc- en erectiepillen gevonden

Crime

Vandaag, 10:05 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In een onderzoek naar verdovende middelen heeft de politie in de nacht van 15 op 16 januari vier verdachten aangehouden. Een vijfde verdachte meldde zich later vrijwillig op het politiebureau in Vaals.

Tijdens het onderzoek trof de politie onder meer 250 verpakkingen kamagra, 240 xtc-pillen, 36 knalpatronen en een vel LSD-zegels aan, vermomd als Pokémonkaarten. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt en sluit verdere aanhoudingen niet uit.

Pokémonkaarten

De verdachten kwamen in beeld met hulp van buitenlandse politie. Eén van hen werd aangetroffen in een auto. In het voertuig werden onder meer 15 bolletjes cocaïne, 100 xtc-pillen en 220 gram amfetamine gevonden. Vervolgens werd een woning doorzocht, waar een vel Pokémonkaarten met LSD-zegels werd aangetroffen. Na deze vondsten werd een vierde verdachte aangehouden. De vijfde verdachte meldde zich later op eigen initiatief bij het politiebureau.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.