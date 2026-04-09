Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Funnies tussen chocoladevlokken? In dit pak zat wat anders

Crime

Vandaag, 17:10 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Voor veel mensen zijn chocoladevlokken een simpele start van de dag, maar dit pak bleek allesbehalve onschuldig. Tussen de stukjes chocolade zaten namelijk XTC-pillen verstopt. Dat meldt de Douane op Instagram.

Op het eerste gezicht leek er niets aan de hand. Pas bij controle werd duidelijk dat er meer in de verpakking zat dan alleen zoet broodbeleg. De drugs lijken op 'funnies', chocoladesnoepjes tussen de chocoladevlokken.

De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd, waardoor er weinig overbleef van het bijzondere 'ontbijt'.

Er is nog niemand aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.