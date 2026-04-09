Funnies tussen chocoladevlokken? In dit pak zat wat anders

Voor veel mensen zijn chocoladevlokken een simpele start van de dag, maar dit pak bleek allesbehalve onschuldig. Tussen de stukjes chocolade zaten namelijk XTC-pillen verstopt. Dat meldt de Douane op Instagram.

Op het eerste gezicht leek er niets aan de hand. Pas bij controle werd duidelijk dat er meer in de verpakking zat dan alleen zoet broodbeleg. De drugs lijken op 'funnies', chocoladesnoepjes tussen de chocoladevlokken.

De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd, waardoor er weinig overbleef van het bijzondere 'ontbijt'.

Er is nog niemand aangehouden.