'Trimbos onderzoekt waarom mensen online medicatie zonder arts kopen'

Het Trimbos-instituut start een nieuw onderzoek naar mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts. Het instituut wil in kaart brengen hoe groot deze groep is en waarom mensen kiezen voor zelfmedicatie. Dat meldt de NOS dinsdag.

Volgens het Trimbos is nog onvoldoende bekend wie deze gebruikers zijn. Het kan gaan om mensen die uit beeld zijn geraakt bij een arts, maar ook om mensen die weinig vertrouwen hebben in de zorg. Het instituut wil ook onderzoeken hoe deze gebruikers weer naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid.

Risico op namaakmedicatie

Volgens toxicoloog Corine Bethlehem van het Erasmus MC ziet zij steeds meer patiënten die kiezen voor zelfmedicatie via dit soort websites. Zij bestellen bijvoorbeeld benzodiazepinen of oxycodon. Daarbij bestaat het risico dat het om namaakmedicatie gaat, waarvan de samenstelling of dosering kan afwijken. Dat kan volgens het Trimbos gevaarlijke gevolgen hebben.

De resultaten van het onderzoek worden volgend jaar verwacht.