'Meer kans op telefonische oplichting door vele datalekken'

Nederland dreigt te maken te krijgen met een grote golf aan telefonische oplichting door de vele datalekken van het afgelopen jaar. Criminelen beschikken over steeds meer persoonlijke gegevens en gebruiken die om zich voor te doen als medewerkers van banken, de politie of de Belastingdienst. De financiële schade door deze vorm van fraude is fors gestegen, meldt De Telegraaf.

Bij deze oplichting, ook wel telefoonspoofing genoemd, verschijnt een betrouwbaar telefoonnummer op het scherm van het slachtoffer. Daardoor lijkt het alsof een officiële instantie belt, maar zit er in werkelijkheid een oplichter achter.

Schade door oplichting verdrievoudigd

Volgens de Fraudehelpdesk is de financiële schade door spoofing flink toegenomen. In heel 2025 verloren slachtoffers ruim 47.500 euro. Alleen al in de eerste helft van 2026 liep dat bedrag op tot 166.000 euro.

Datalekken maken oplichters overtuigender

Cybersecurity-expert Joey Fennis waarschuwt in de krant dat de vele datalekken het probleem verder kunnen vergroten. Bij Odido lekten bijvoorbeeld IBAN-nummers en bij Basic-Fit woonadressen. Ook e-mailadressen en paspoortnummers kwamen bij andere cyberaanvallen op straat te liggen.

Met die gegevens kunnen oplichters slachtoffers makkelijker overtuigen dat ze daadwerkelijk door hun bank worden gebeld.