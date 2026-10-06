ASOS bevestigt vreemde pushmelding: persoonlijke gegevens mogelijk buitgemaakt

Klanten van kledingwebsite ASOS hebben dinsdagochtend mogelijk een vreemde en dreigende pushmelding gekregen. Het bedrijf bevestigt dat er een "ongeautoriseerde klantmelding" is verstuurd en onderzoekt "ongeoorloofde activiteiten via platforms van derden". Kwaadwillenden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonlijke gegevens zoals namen en contactgegevens.

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"We geloven niet dat betaalkaartgegevens of wachtwoorden van accounts zijn getroffen", laat ASOS weten. Het Britse bedrijf is ook actief in Nederland en heeft naar eigen zeggen 16,5 miljoen actieve klanten in ruim honderd markten.

Dreigende pushmelding naar klanten

"Beste Asos-DPO en IT, we hebben de Snowflake-omgeving volledig in onze macht", staat in de pushmelding waarover verschillende mensen op X berichten. "Neem contact met ons op, anders lekken we het." Snowflake is een clouddienstverlener en softwareontwikkelaar.

"Door hun inbraak rechtstreeks aan gebruikers van de Asos-app te melden, proberen de aanvallers waarschijnlijk druk op Asos uit te oefenen. Ze laten zien hoe ver hun toegang reikt, zodat ze op die manier losgeld kunnen eisen", zegt een cyberveiligheidsexpert tegen de Britse krant The Independent.

Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore noemt het tegen die krant "een van de meest zichtbare hacks uit de geschiedenis". Beleggers reageerden geschrokken op eerdere mediaberichten. De aandelen van ASOS in het Verenigd Koninkrijk verloren ruim 10 procent van hun waarde.

ASOS neemt maatregelen

ASOS zegt direct maatregelen te hebben genomen om de toegang tot de berichtenplatforms te beperken. De website en app werken volgens het bedrijf normaal en er zouden geen verstoringen zijn. Het is volgens ASOS nog te vroeg om te zeggen wat de mogelijke gevolgen voor de handel zijn.

Hoeveel klanten de pushmelding hebben ontvangen, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel Nederlandse klanten mogelijk zijn getroffen. ASOS verkoopt naast kleding ook accessoires, cosmeticaproducten en schoenen.