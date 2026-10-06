Kledingsite Asos mogelijk gehackt: klanten krijgen dreigende pushmelding

Klanten van modesite Asos hebben deze dinsdagochtend mogelijk een vreemde pushmelding gekregen. Uit die melding zou kunnen worden opgemaakt dat het bedrijf is gehackt. De pushmelding heeft ook een dreigende toon, melden klanten op X.

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"Beste Asos-DPO en IT, we hebben de Snowflake-omgeving volledig in onze macht", staat in de melding, waarover verschillende mensen berichten. "Neem contact met ons op, anders lekken we het." Snowflake is een clouddienstverlener en softwareontwikkelaar. Hoeveel mensen de melding hebben gekregen, is niet bekend.

"Door hun inbraak rechtstreeks aan gebruikers van de Asos-app te melden, proberen de aanvallers waarschijnlijk druk op Asos uit te oefenen. Ze laten zien hoe ver hun toegang reikt, zodat ze op die manier losgeld kunnen eisen", zegt een cyberveiligheidsexpert tegen de Britse krant The Independent. De expert wijst erop dat veel klantgegevens in gevaar kunnen zijn als bij cloudplatform Snowflake is ingebroken.

'Een van de meeste zichtbare hacks uit de geschiedenis'

"Dit moet een van de meest zichtbare hacks uit de geschiedenis zijn", zei cyberveiligheidsadviseur Jake Moore tegen de Britse krant. De expert wijst erop dat veel klantgegevens in gevaar kunnen zijn als bij cloudplatform Snowflake is ingebroken. "Door hun inbraak rechtstreeks aan gebruikers van de Asos-app te melden, proberen de aanvallers waarschijnlijk druk op Asos uit te oefenen. Ze laten zien hoe ver hun toegang reikt, zodat ze op die manier losgeld kunnen eisen."

Beleggers reageerden geschrokken op het nieuws. De aandelen van Asos in het Verenigd Koninkrijk verloren ruim 10 procent van hun waarde in navolging van de mediaberichten.

Ook bekend bij Nederlanders

Asos is een Brits kledingplatform dat ook onder Nederlandse consumenten bekend is. De site verkoopt naast kleding ook accessoires, cosmeticaproducten en schoenen. Het is nog niet bekend van hoeveel Nederlanders mogelijk gegevens zijn buitgemaakt.