Onderwijsinstellingen nemen maatregelen na nieuwe hack bij Canvas

Crime

Vandaag, 15:39

Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grootschalige hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackersgroep ShinyHunters wist de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Ze dreigen om de gegevens te publiceren met een boodschap.

ShinyHunters, die ook achter de grote Odido-hack zitten, drong maandag ook binnen bij onderwijssoftware Canvas, een app die door veel universiteiten en hogescholen wordt gebruikt. Daar bleef het niet bij, want vrijdag wist de hackersgroep opnieuw toegang te krijgen tot het systeem.

Boodschap van de hackers

Op de Canvas-app verscheen donderdagavond korte tijd een boodschap van ShinyHunters. Daarin meldde de groep dat Instructure, het moederbedrijf achter Canvas, opnieuw is gehackt. "In plaats van contact op te nemen met ons, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd", deelt ShinyHunters.

Afgelopen maandag is onderwijssoftware Canvas gehackt. Vrijdag wist de hackersgroep ShinyHunsters opnieuw de app binnen te dringen. Ze dreigen om de gegevens te publiceren met een boodschap. Onderwijsinstellingen nemen direct maatregelen.

Bij de systeeminbraak zouden gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsinstellingen zijn buitgemaakt. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) meldde eerder dat het gaat om basisgegevens van studenten en medewerkers. "Het gaat dan om namen, e-mailadressen en mogelijk Canvas-ID's of student- en medewerkersnummers."

Maatregelen

Universiteiten zoals de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben uit voorzorg de toegang tot Canvas geblokkeerd. Ook enkele hogescholen nemen geen risico en hebben de app tijdelijk onbeschikbaar gemaakt.

Dat blijft niet zonder gevolgen. "Ze dreigen met het openbaar maken van de gestolen data", meldt de VU Amsterdam in een verklaring. Daarnaast kan de afsluiting vrijdag gevolgen hebben voor het geven en volgen van onderwijs, aldus de universiteit.

Door Redactie Hart van Nederland

