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Hoofdverdachte hackersgroep ShinyHunters opgepakt

Hoofdverdachte hackersgroep ShinyHunters opgepakt

Crime

Vandaag, 20:02

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De FBI heeft in Pennsylvania een man gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de hackersgroep ShinyHunters. Dat meldt The New York Times. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige man aangehouden.

De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote cyberaanvallen bij onder meer Odido en de FBI. Bij de hack van de FBI werden volgens de krant gevoelige gegevens van duizenden medewerkers gestolen, waaronder adressen, Amerikaanse identificatienummers en informatie over hun werkzaamheden.

De FBI meldde deze week dat de aanval mogelijk was door een beveiligingsfout in een platform van een externe partij. De Canadese verdachte geldt volgens ingewijden als een van de hoofdverdachten in het onderzoek.

Begin september kwam de politie met een geluidsfragment van een van de verdachten van de Odido-hack. Hij deed zich in een telefoongesprek met een medewerker van het telecombedrijf voor als IT'er.

Politie laat geluidsfragment verdachte Odido-hack horen

Eind september werd in Nederland de 24-jarige Pepijn van der S. gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de hackersgroep. Ook in Jordanië zou iemand zijn opgepakt.

ShinyHunters wordt beschouwd als een van de meest beruchte en capabele cybercriminele organisaties ter wereld. De groep zou sinds vorig jaar bij meer dan 140 organisaties hebben ingebroken en tientallen miljoenen euro's aan losgeld hebben afgeperst.

Door Redactie Hart van Nederland

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