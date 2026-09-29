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Nederlandse hacker (24) gaf ook opdrachten voor moorden in het buitenland

Tech-nieuws

Vandaag, 15:36

Een 24-jarige man uit Amsterdam was deze maand al aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep ShinyHunters, die achter de grote hacks bij onder andere Odido zit. Dinsdag is bekend geworden dat deze verdachte ook nog in verband wordt gebracht met het geven van twee moordopdrachten in het buitenland.

Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn aangetroffen over de moordplannen. De verdenking staat los van het onderzoek naar ShinyHunters. De 24-jarige Amsterdammer blijft voorlopig vastzitten; zijn voorarrest is met negentig dagen verlengd. Het onderzoek gaat verder en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

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Volgens RTL Nieuws zou het gaan om Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot vier jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten.

Begin september kwam de politie met een geluidsfragment van een van de verdachten van de Odido-hack. Hij deed zich in een telefoongesprek met een medewerker van het telecombedrijf voor als IT'er. Dat fragment is te horen in de bovenstaande video.

Door ANP

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