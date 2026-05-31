Hierom kun je maandag om 12.00 uur beter even je koptelefoon afzetten

Luister je overdag graag naar muziek of een podcast? Let dan goed op. Maandag ontvang je 12.00 uur weer een NL-Alert testbericht. Dit bericht ontvang je op je mobiel, via reisinformatieschermen in het OV en via de NL-Alert App. Alleen kan het hard aankomen als je je oordopjes of koptelefoon op hebt. Daarom wordt er geadviseerd om deze maandag rond het middaguur af te doen.

Hoe schadelijk het daadwerkelijk voor je oren is als je de melding krijgt terwijl je een koptelefoon op hebt, is nog maar de vraag. Volgens KNO-arts Renée Verhoeven gaat het wel om een hard geluid, maar loop je daardoor hoogstwaarschijnlijk geen gehoorschade op. Dat zegt ze tegen Hart van Nederland.

De overheid test iedere eerste maandag van juni en december het NL-Alert. Ontvang je het bericht, dan hoef je niks te doen. Als je het testbericht niet hebt gekregen, controleer dan of je de vliegtuigmodus uit hebt staan en of je mobiel verbonden is met het 4G- of 5G-netwerk. Als je goede verbinding maar je ontvangt geen testbericht, dan is het verstandig om contact op te nemen met je mobiele provider.

Een NL-Alert waarschuwt je als er in jouw omgeving gevaar is, bijvoorbeeld een brand of noodweer. Zo'n bericht geeft aan wat er speelt en wat je moet doen om jezelf en anderen in veiligheid te krijgen. Je ontvangt alleen een NL-Alert als jij of mensen in jouw buurt riskeren in gevaar te komen. Dus ook als je zelf nog niks ziet of ruikt, volg het bericht. Ook als je nog geen brand kan spotten, kan een rookwolk met schadelijke stoffen jouw richting opwaaien.