Een behandeling tegen tinnitus? 'Nieuwe therapie helpt 80 procent van patiënten'

Heb jij een piep of ruis in je oor? Dan hoor je bij de ongeveer twee miljoen mensen in Nederland die last hebben van tinnitus. Er zijn behandelingen die oorsuizen minder maken, maar genezing is er momenteel nog niet. Psycholoog Rilana Cima ontwikkelde een behandeling die het leven tinnitus makkelijker zou maken.

Tinnitus ontstaat vaak door lawaai, veroudering of medicatie. Meestal merken mensen er weinig van, maar voor een kleine groep beheerst het hun leven. "Ze vermijden stilte, of proberen krampachtig niet aan hun tinnitus te denken", vertelt Cima aan het AD. "Ironisch genoeg versterkt dat het probleem: hoe harder je probeert het te onderdrukken, hoe erger het aanwezig blijft."

De psycholoog is een behandeling begonnen met geluid: "In onze behandeling werken we met contrasten. We laten bijvoorbeeld een patiënt eerst een activiteit doen en heel veel geluid horen. Als ze daar klaar mee zijn, doen ze helemaal niks en is het helemaal stil." Zo wordt de tinnitus tijdelijk versterkt, waarna het naar de achtergrond verdwijnt. Volgens Cima is er voor 80 procent van de patiënten een merkbare verbetering.

Koude kermis

KNO-arts Dennis Cox vertelt bij de 538 Ochtendshow dat een behandeling per persoon verschilt: "Het lastige is dat het behandelen van oorsuizen echt moeilijk is omdat het bij iedereen anders is. Het is hartstikke goed als zo'n behandeling werkt. Maar er zijn ook genoeg mensen die een behandeling nemen en die van een koude kermis thuiskomen. Er is wel hoop, maar dan is het nog niet gelijk opgelost."

"Als je bang bent voor oorsuizen, moet je in een kamer gaan zitten waar je alleen maar een suis hoort", zegt de KNO-arts. "Dan leert je brein te herkennen dat het een geluid is dat je niet als gevaar hoeft te zien. Om te voorkomen dat je tinnitus krijgt is het handig dat je op plekken waar hard geluid is (zoals een sportschool of concert) goede oordoppen draagt. Dan bescherm je je oren."