NL-Alert bij woningbrand Rotterdam: katten gered, omwonenden geëvacueerd

Brand

Vandaag, 13:47

In een woning aan de Lijnzaadstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord is zondag aan het einde van de ochtend brand uitgebroken. Omdat daarbij veel rook vrijkwam, is een NL-Alert verstuurd. Omwonenden waren uit voorzorg uit hun woningen gehaald.

De brand was uitslaand, wat betekent dat de vlammen uit het pand sloegen. Hulpdiensten waren massaal aanwezig om het vuur onder controle te krijgen en de omgeving veilig te houden.

Zestig woningen ontruimd

Inmiddels is de brand onder controle. Rond 14.30 uur werd duidelijk dat het sein 'brand meester' is gegeven, omdat het vuur zich niet verder kan verspreiden, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In totaal zijn meer dan zestig woningen ontruimd. Of alle geëvacueerde bewoners inmiddels kunnen terugkeren, is nog niet bekend.

Twee portieken zijn zwaar aangetast door de brand, meldt de veiligheidsregio. Een deel van de achtergevel van de woning waar de brand uitbrak, is ingestort. Op dit moment is geen sprake meer van instortingsgevaar.

Katten gered uit brandende woning

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn uit de woning twee katten gered. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand.

Door ANP

