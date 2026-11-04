Een van deze Pokémonkaarten is nep: zie jij welke?

Denk je een bijzondere Pokémonkaart op de kop te hebben getikt? Kijk dan goed of die wel echt is. De Douane heeft in de Rotterdamse haven ruim 1,7 miljoen nagemaakte Pokémonkaarten onderschept. De vervalsingen kunnen behoorlijk op het origineel lijken, maar er zijn verschillende manieren om een nepkaart te herkennen.

Zie jij zelf het verschil tussen een echte en een neppe Pokémonkaart? Op onderstaande foto van de Douane liggen twee kaarten naast elkaar. Kun jij herkennen welke de vervalsing is? Onderaan het artikel kun je checken of je het goed hebt.

Herken jij de vervalste Pokémonkaart? Beeld: Douane.

De kaarten werden in mei ontdekt in een container op de Maasvlakte. Een douanier vertrouwde de partij niet en liet een specialist meekijken. Die vergeleek de kaarten met een echt exemplaar en zag duidelijke verschillen. De kleuren, het papier en de afbeeldingen weken af. Ook ontbrak een verwijzing naar de merkhouder. Alle 1.719.000 kaarten zijn inmiddels vernietigd.

Zo controleer je of een Pokémonkaart echt is

Twijfel je of een Pokémonkaart echt is? Vergelijk hem dan met een echte kaart en kijk goed naar de kleuren, het papier en de afbeeldingen. Volgens de Douane kunnen ook afwijkende logo's en verpakkingen wijzen op namaak.

Bij duurdere verzamelkaarten is het slim om ook de plastic beschermhoes te controleren. Volgens PSA, een bedrijf dat verzamelkaarten op echtheid beoordeelt, kunnen troebele randen, kleine scheurtjes en lijmresten erop wijzen dat ermee is geknoeid. Ook als het plastic opvallend soepel aanvoelt of de randen niet goed aansluiten, is dat verdacht.

Wat is de neppe kaart?

Op de foto zie je links een neppe Pokémonkaart en rechts een echte.

Links een namaak-Pokémonkaart, rechts een echte Pokémonkaart. Foto: Douane

De neppe kaart heeft afwijkende kleuren en de blauwe randen zijn minder gelijkmatig dan bij de echte kaart. Op de echte kaart staat bovendien een klein TM-teken naast het Pokémonlogo.

Na 30 jaar zijn Pokémonkaarten nog altijd zeer gewild, zo blijkt ook uit bovenstaande video.