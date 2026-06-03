Pokémon Go-speler beroofd tijdens spel, verdachte twee dagen later opgepakt

De politie in Noord-Brabant heeft dinsdagavond een 33-jarige man aangehouden in Sint-Oedenrode na een tip van een oplettende getuige. De man wordt verdacht van een straatroof op een 29-jarige Pokémon Go-speler in Son en Breugel. Dat melden wijkagenten op Instagram.

De beroving gebeurde zondagavond rond 21.40 uur plaats aan de Vijverlaan in Son en Breugel. Daarbij werden geld en een telefoon buitgemaakt. Het slachtoffer wist samen met een vriend de gestolen telefoon op te sporen. De verdachte ging er vervolgens opnieuw vandoor, dit keer alleen met het geld.

Aanhouding

Dinsdagavond rond 21.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een oplettende getuige. Die herkende de verdachte en zag hem fietsen richting Sint-Oedenrode. Agenten kwamen direct in actie.

De 33-jarige verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, werd uiteindelijk aangehouden op de Huisakkerweg in Sint-Oedenrode.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Bekijk dan de onderstaande video: