Fietser doodgereden in Made, tweede keer in korte tijd

Op de Tuinbouwweg in het Brabantse Made was donderdag een ernstig ongeluk met een fietser en een auto. Daarbij is de fietser overleden.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse en hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar zonder resultaat. De weg is afgesloten voor onderzoek.

Aanhouding

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Volgens de politie is er één persoon aangehouden in verband met het incident.

Afgelopen april werd op de Tuinbouwweg ook al een fietser doodgereden.