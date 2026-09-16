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'Gotta catch 'em all!': fans 's nachts in de rij voor speciale Pokémonkaarten

Ontspanning

Vandaag, 08:52

"Gotta catch 'em all!" Dertig jaar geleden riepen kinderen en jongeren het al en ook vandaag hebben veel fans dat motto nog hoog in het vaandel staan. Pokémon bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd met een speciale reeks Pokémonkaarten. De jubileumkaarten liggen sinds woensdag in de winkels en de belangstelling is zo groot dat de eerste verzamelaars vannacht al voor de deur stonden om de gelimiteerde kaarten te bemachtigen.

Bij de Intertoys aan de Coolsingel in Rotterdam stonden woensdagochtend al vroeg mensen te wachten tot de deuren opengingen. "Ik stond er vannacht al vanaf half 2", vertelt een man die met een volle bigshopper met nieuwe Pokémonproducten de winkel uitloopt. "Ik stond met mijn hele gezin. We zijn de nacht doorgekomen door spelletjes te spelen."

Ook iets verderop in de Maasstad, bij Smyths aan de Vierhavensstraat, stond al vroeg een flinke rij met fans.

Jacht op zeldzame kaarten

In de speciale set keren meerdere iconische kaarten uit de afgelopen dertig jaar terug en verschijnen ook nieuwe exemplaren. Naar verwachting zitten er bovendien speciale kaarten van Pikachu tussen, een van de populairste Pokémon onder verzamelaars.

Dit zijn twee van de gewilde, gelimiteerde nieuwe Pokémonkaarten van de bekendste mascotte, Pikachu. Beeld: The Pokémon Company

Dit zijn twee van de gewilde, gelimiteerde nieuwe Pokémonkaarten van de bekendste mascotte, Pikachu. Beeld: The Pokémon Company

Voor verzamelaars draait het niet alleen om nostalgie. In de pakjes kunnen zeldzame kaarten zitten die veel geld waard zijn. Eerdere Pokémonkaarten gingen voor honderden en soms duizenden euro's per stuk van de hand. Sommige verzamelaars vrezen dan ook dat opkopers snel toeslaan om de jubileumkaarten vervolgens via platforms als Marktplaats door te verkopen.

Door Redactie Hart van Nederland

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