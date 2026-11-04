Douane onderschept 1,7 miljoen neppe Pokémonkaarten in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam heeft de douane ruim 1,7 miljoen nagemaakte Pokémonkaarten onderschept. Een douanemedewerker vertrouwde de kaarten die in een container zaten niet. Het bleek inderdaad om namaak te gaan. Alle kaarten zijn inmiddels vernietigd, meldt de douane.

De kaarten werden al in mei gevonden, maar de namaak moest nog worden bevestigd en de kaarten vernietigd voordat de douane het nieuws openbaar kon maken, stelt de dienst.

Volgens de douane waren er duidelijke verschillen

De nepkaarten zijn vergeleken met echte kaarten en volgens de douane waren er duidelijk verschillen, zoals in de kleuren, het papier en de afbeeldingen. De helft van de container zat vol met Pokémonkaarten: 9300 dozen met 142.800 pakjes, samen 1.719.000 kaarten. Op elkaar gestapeld zou dat ruim 515 meter zijn, becijfert de douane.

Na 30 jaar zijn Pokémonkaarten nog altijd zeer gewild, zo blijkt ook uit bovenstaande video.