Kookadvies Apeldoorn en Purmerend opgeheven, in Noord-Limburg juist verlengd

Inwoners van Apeldoorn en omgeving hoeven hun drinkwater niet langer drie minuten te koken. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft het kookadvies, dat tien dagen geleden werd ingesteld, opgeheven. "Het drinkwater voldoet weer aan alle strenge kwaliteitsnormen. U kunt per direct weer water uit uw kraan drinken", aldus Vitens.

Het kookadvies werd ingesteld nadat Vitens op vrijdag 4 oktober een lichte verontreiniging met de E.coli-bacterie ontdekte. De bacterie werd aangetroffen in een van de voorraadkelders bij een locatie aan de Amersfoortseweg in Apeldoorn, waar later ook een lek werd ontdekt. "Mogelijk dat door dit lek invloeden van buitenaf in de voorraadkelders zijn terechtgekomen," meldt het bedrijf.

Drinkwater voldoet aan kwaliteitsnormen

Na de reparatie werden de kelders schoongemaakt en opnieuw gevuld met vers water. De watermonsters, die na de reparatie werden getest in een laboratorium, bleken meerdere dagen achter elkaar vrij van verontreinigingen. "Uit alle monsteruitslagen blijkt dat het drinkwater weer voldoet aan alle strenge kwaliteitsnormen", aldus Vitens.

Het nieuws over het vervuilde drinkwater leidden in Apeldoorn en omstreken tot een run op flessenwater, waardoor veel supermarkten in de regio tijdelijk zonder voorraad kwamen te zitten.

Purmerend

Niet alleen in Apeldoorn waren er problemen met het drinkwater, ook in Purmerend moesten inwoners hun water enkele dagen koken. Hier werd op vrijdag een groot lek ontdekt in een waterleiding, waardoor tweeduizend huishoudens amper of geen water hadden. Na het repareren van het lek werden ook hier testen uitgevoerd, die allemaal goed bleken. Maandag kon dan ook het kookadvies voor Purmerend worden opgeheven.

Noord-Limburg

In Noord-Limburg geldt het kookadvies nog steeds voor 13.750 huishoudens uit de gemeente Horst aan de Maas, Venray en Bergen. Vorige week ontdekte Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) bij een controle een lichte verontreiniging met de E.coli-bacterie. De vermoedelijke oorzaak ligt bij het pompstation Grubbenvorst.

Het kookadvies blijft van kracht tot minimaal donderdag 17 oktober, waarna WML een nieuwe update zal geven.

Hart van Nederland/ANP