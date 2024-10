Kookadvies voor omgeving Purmerend door lekkende waterleiding

Zo'n 2000 huishoudens in Purmerend en omgeving krijgen van drinkwaterbedrijf PWN het advies om uit voorzorg hun drinkwater drie minuten te koken. Dat komt door een lekkende waterleiding, waardoor mensen in delen van de gemeenten Purmerend en Wormerland sinds woensdagochtend geen of nauwelijks water hadden.

Het lek is in de nacht van donderdag op vrijdag gerepareerd, maar PWN moet nog controleren of het water helemaal veilig is. "De noodreparatie is geslaagd, maar als je met de leidingen bezig bent geweest, kun je niet garanderen dat er niet iets in het net is geweest", zegt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf.

In Apeldoorn en omstreken is een run ontstaan op water in flessen, zoals te zien is in bovenstaande video. Klanten reageren op een waarschuwing van drinkwaterbedrijf Vitens, dat het drinkwater is vervuild met de poepbacterie E.coli.

Totdat de resultaten van de controle bekend zijn, geldt uit voorzorg het kookadvies. Dat advies geldt ook voor water dat gebruikt wordt voor tandenpoetsen, koken, het wassen van groenten of fruit en voor huisdieren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP