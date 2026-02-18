Oplettend winkelpersoneel voorkomt oplichting 80-plusser

Medewerkers van een boekwinkel in Apeldoorn hebben een oplichting weten te voorkomen. Dat meldt de politie op Instagram. Een man van boven de 80 wilde voor een groot bedrag aan cadeaukaarten kopen, maar het personeel vertrouwde het niet en ging met hem in gesprek.

"Hij dacht dat hij alles zou terugkrijgen," vertelt Bea Hendriksen van Readshop de Mheen in Apeldoorn aan het AD en legt uit waarom ze de aankopen van de man niet vertrouwde. "De man is een vaste klant. Hij komt regelmatig in de winkel. We zijn niet zo groot, dus je leert klanten op een gegeven moment goed kennen."

Toen de man, die boven de 80 is, cadeaukaarten van Google Play voor enorme bedragen wilde kopen, voelde Bea dat er iets niet klopte. "Normaal gesproken deed hij dit nooit. We dachten meteen: dit is niet pluis."

Cadeaukaartfraude

Toen Bea en haar collega de man probeerden duidelijk te maken dat hij waarschijnlijk werd opgelicht, geloofde hij dat in eerste instantie niet. "Hij was er heilig van overtuigd dat hij het geld terug zou krijgen." De winkelmedewerkers bleken gelijk te hebben: de man was slachtoffer van een bekende babbeltruc.

De man werd via Facebook benaderd met de belofte dat hij een groot geldbedrag kon winnen. Hij hoefde alleen cadeaubonnen te kopen en de codes door te sturen, waarna hij het geld weer terug zou krijgen. Digitaal wijkagent Vincent Neijenhuis ziet deze vorm van oplichting steeds vaker voorkomen, vertelt hij tegen de krant: "Criminelen verzinnen een smoes om het slachtoffer cadeaubonnen te laten kopen. Ze gebruiken de codes meteen en besteden het geld. Dat bedrag zien gedupeerden nooit meer terug."

Bosbloemen

De winkelmedewerkers brachten de wijkagenten op de hoogte, en hun voorgevoel bleek te kloppen. De agenten hebben de man inmiddels geholpen met het doen van aangifte. Volgens de politie doen steeds meer winkels mee aan de campagne “Deze winkel is alert”: medewerkers letten op verdachte aankopen en gaan het gesprek aan.

Bea en haar collega’s werden door wijkagent Martijn Nijsingh bedankt voor hun oplettendheid, met een bos bloemen. "Binnenkort gaan we langs winkels om over oplichting te praten. Zie je iets verdachts of vertrouw je een aankoop niet? Ga het gesprek aan. Je kunt iemand écht helpen," aldus Nijsingh.