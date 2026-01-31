Nieuwe aanhoudingen na babbeltrucs: arrestatieteam pakt vier verdachten op

De politie heeft donderdag vier nieuwe verdachten aangehouden in een onderzoek naar babbeltrucs. Dat meldt de politie zaterdagochtend. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Almere en drie mannen van 31, 31 en 32 jaar uit Amsterdam.

Het onderzoek loopt al langer. In november werden in dezelfde zaak al twee andere verdachten opgepakt: een 14-jarig meisje en een 18-jarige jongen, beiden uit Amsterdam. Zij werden aangehouden nadat een babbeltruc mislukte.

Babbeltrucs komen in veel verschillende soorten en maten voor. Soms doen criminelen zich voor als bankmedewerkers of agenten. In de onderstaande video vertelt Natasja Breunesse over haar moeder, die slachtoffer is geworden van dit soort praktijken:

2:18 Natasja's moeder is nét weduwe en werd keihard opgelicht

Voordoen als bankmedewerker

Volgens de politie deed een onbekende vrouw zich toen telefonisch voor als bankmedewerker. Ze vertelde het slachtoffer dat er een groot bedrag van haar rekening was gehaald en vroeg of er thuis nog geld en sieraden lagen. Die zouden zogenaamd veiliggesteld moeten worden.

Het slachtoffer vertrouwde het verhaal niet en waarschuwde de politie. Agenten waren aanwezig toen een meisje aan de deur kwam om de spullen op te halen. Zij werd direct aangehouden. Later die dag pakte de politie ook de 18-jarige jongen op.

Bij de nieuwe aanhoudingen van donderdag heeft de politie een arrestatieteam ingezet, meldt de politie. Het onderzoek naar de babbeltrucs loopt nog.