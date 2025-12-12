Volg Hart van Nederland
Waarschuwing voor mogelijke babbeltruc met achtergelaten katjes

Dierenmishandeling

Vandaag, 12:05

Dierenuitvaartcentrum Venlo slaat alarm over een mogelijke 'nieuwe babbeltruc' waarbij katjes opzettelijk worden achtergelaten. De politie benadrukt dat er vooralsnog slechts één melding bekend is.

Het bericht van het uitvaartcentrum werd op 23 november gedeeld en ging sindsdien viraal. "Er loopt inderdaad een onderzoek. Het gaat vooralsnog om één zaak, waarbij in Well een kat op een oprit is gelegd. Die is vervolgens naar het dierenuitvaartcentrum in Lottum gebracht. Er heeft geen onderzoek aan het beestje kunnen plaatsvinden", laat de politie in een schriftelijke verklaring weten aan Hart van Nederland.

Auto met Roemeens kenteken

De melding komt van Susanne Seher uit Well. Zij vertelde aan L1 Nieuws dat ze een ernstig verzwakt katje aantrof bij haar oprit. Het dier bleek zwaar ziek en verwaarloosd, en werd twee dagen later door een dierenarts ingeslapen.

In dezelfde periode werd in de buurt een auto met een Roemeens kenteken gezien. Opmerkelijk: een dag na de vondst stond diezelfde auto opnieuw bij Susanne voor de deur. De inzittende vroeg in gebrekkig Engels naar een vermiste kat. Volgens Susanne voelt de situatie verdacht, maar de politie benadrukt dat er geen bewijs is voor een babbeltruc. Het onderzoek loopt nog.

