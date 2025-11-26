Meer onderzoek naar dodelijk geweld tegen Amsterdamse vrouw (80) door nepagent

Het Openbaar Ministerie gaat meer onderzoek laten doen naar het geweld rondom het overlijden van de 80-jarige Irene Winkel. Zij overleed na een confrontatie met een nepagent in haar woning in Amsterdam Nieuw-West. De man die het OM verdenkt van het geweld, de 21-jarige Oussama El G., zegt dat hij de vrouw één klap tegen haar gezicht heeft gegeven, waardoor zij ten val kwam, met dodelijk gevolg.

Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen El G. (die niet in de rechtszaal verscheen) en medeverdachte Ben H. (23). Volgens het OM geeft het letsel dat bij het slachtoffer is vastgesteld reden tot twijfel aan de verklaring van de verdachte. El G. zou zich op 13 augustus met een babbeltruc de flatwoning van Winkel hebben binnengepraat; hij deed zich voor als politieman, die het hang- en sluitwerk van de woning kwam controleren. Toen de vrouw argwaan kreeg en hem uit haar huis wilde zetten, zou El G. geweld tegen haar hebben gebruikt.

De dood van de vrouw zorgde voor geschokte reacties in haar straat:

4:37 Vermoedelijk sprake van nepagenten rond dood 80-jarige vrouw Amsterdam

Inbrekerslijst

Verdachte H. zou het slachtoffer hebben gebeld, om de komst van zijn 'collega' El G. aan te kondigen. Er zou zijn gezegd dat Winkel op een "inbrekerslijst" stond. El G. ging er na het geweld vandoor, aldus het OM, en nam sieraden van Winkel mee. Hij keerde weer terug naar de woning om sporen te wissen. De rechtbank wees een vordering van het OM voor een persoonlijkheidsonderzoek van El G. in het Pieter Baan Centrum toe.

Schokgolf

De dood van de 80-jarige vrouw kwam aan het licht nadat bekenden van de 80-jarige Irene woensdag 13 augustus geen contact meer met haar kregen. Agenten gingen diezelfde middag bij haar woning aan de Wittgensteinlaan langs. Daar troffen ze de vrouw overleden aan. Omdat er aanwijzingen voor een misdrijf waren, werd de woning een plaats delict en startte de politie direct een Team Grootschalig Opsporing op.

De gewelddadige dood van Winkel heeft "een enorme schokgolf" teweeggebracht, zei de officier van justitie in zijn toelichting op het onderzoek. Het slachtoffer was "zeer geliefd, juist omdat zij nog zo volop in het leven stond".

Een kleine week na de vondst van Irene hield de recherche op dinsdag 19 augustus drie personen aan in de zaak. Een daarvan, een vrouw van 19 is inmiddels geen verdachte meer in de zaak.