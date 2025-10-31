Derde aanhouding na dood Amsterdamse vrouw (80) door nepagenten

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 80-jarige vrouw uit Amsterdam. Het gaat om een 26-jarige man uit Amsterdam. In augustus werden al twee mannen van 20 en 23 uit Amsterdam aangehouden.

De vrouw werd op 13 augustus dood aangetroffen in haar woning in Nieuw-West. De politie vermoedt dat de drie mannen zich hebben voorgedaan als nepagenten om met de vrouw in contact te komen. Ze zouden van plan zijn geweest bij haar woning aan de Wittgensteinlaan in te breken, vertelde de politie vorige week bij een bewonersbijeenkomst.

Sloten controleren

De vrouw werd vermoedelijk eerst telefonisch benaderd door een nepagent, die vervolgens een collega liet langskomen om de sloten van haar woning te controleren. Een andere nepagent wist zichzelf bij de vrouw naar binnen te praten. Toen de vrouw vermoedde dat er iets niet klopte, werd er geweld tegen haar gebruikt. Ze overleed vervolgens aan haar verwondingen.

Nadat bekenden van de vrouw geen contact meer met haar konden krijgen, gingen agenten diezelfde dag bij haar woning langs. Daar troffen ze de vrouw overleden aan.

Witte Seat

De politie is op zoek naar getuigen die op 13 augustus een witte Seat Ibiza en de inzittenden hebben gezien in de omgeving van de Wittgensteinlaan. Het voertuig is mogelijk betrokken bij de zaak. Mensen die meer informatie hebben, kunnen zich melden via 0800 6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.