Dit zijn alle regels rondom het afsteken van vuurwerk

Woensdagavond is het zover: vuurwerk mag weer worden afgestoken. Sinds 2020 zijn de regels voor het afsteken van vuurwerk echter strenger geworden. Alle regels op een rij.

De regels voor bezit, afsteken, vervoer en kwaliteit, zijn strenger geworden om het aantal ongelukken terug te dringen.

Wanneer mag je vuurwerk afsteken?

Het afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Waar mag ik vuurwerk afsteken?

Het kan voorkomen dat er in je gemeente een vuurwerkvrije zone geldt. Bijvoorbeeld in het centrum, of in de buurt van ziekenhuizen. Als je binnen vuurwerkvrije zones vuurwerk afsteekt, ben je strafbaar.

Hier lees je of in jouw gemeente een vuurwerkvrije zone is. In deze gemeenten geldt een afsteekverbod.

Hoe oud moet je zijn om vuurwerk af te steken?

De minimumleeftijd is afhankelijk van het soort vuurwerk. Voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1, zoals sterretjes) geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Voor consumentenvuurwerk (F2-categorie, zoals fonteinen) geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Welk vuurwerk is verboden?

vuurwerk uit de categorie F3. Dit staat op de vuurwerkverpakking

knalvuurwerk, zoals rotjes

knalstrengen, zoals Chinese matten

losse enkelshotsbuizen

losse vuurpijlen

Romeinse kaarsen

babypijltjes

Welk vuurwerk mag wel?

sterretjes

knalerwten

cakes

compundboxen

grondbloemen

fonteintjes

Welke boete kun je krijgen als je verboden vuurwerk bezit of afsteekt?

De minimale boete hiervoor is 100 euro en een aantekening in het strafblad. Het is afhankelijk van de overtreding hoe hoog de boetes of straffen zijn.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen.

Waar moet ik op letten bij het afsteken?

Draag een vuurwerkbril en gebruik oorbeschermers

Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. Gebruik dus geen direct vuur van bijvoorbeeld een lucifer

Sta minstens 8 meter van het vuurwerk af

Steek geen illegaal vuurwerk af - vuurwerk dat je koopt in een vuurwerkwinkel in Nederland voldoet aan de Nederlandse eisen

Lees de gebruiksaanwijzing

Draag geen brandbare kleding

Steek vuurwerk dat niet afgaat niet opnieuw aan

Hoeveel vuurwerk mag je in huis hebben?

Maximaal 25 kilo. Zondag wordt er geen vuurwerk meer verkocht. Je mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning en je moet minimaal 12 of 16 jaar oud zijn.

Waar mag je carbidschieten?

Carbidschieten mag niet overal. De gemeente bepaalt of het mag of niet. Zoek contact met je gemeente om te kijken of het mag.