Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dit zijn alle regels rondom het afsteken van vuurwerk

Dit zijn alle regels rondom het afsteken van vuurwerk

Waarschuwen

Vandaag, 19:55

Link gekopieerd

Woensdagavond is het zover: vuurwerk mag weer worden afgestoken. Sinds 2020 zijn de regels voor het afsteken van vuurwerk echter strenger geworden. Alle regels op een rij.

De regels voor bezit, afsteken, vervoer en kwaliteit, zijn strenger geworden om het aantal ongelukken terug te dringen.

Wanneer mag je vuurwerk afsteken?

Het afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads

Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Waar mag ik vuurwerk afsteken?

Het kan voorkomen dat er in je gemeente een vuurwerkvrije zone geldt. Bijvoorbeeld in het centrum, of in de buurt van ziekenhuizen. Als je binnen vuurwerkvrije zones vuurwerk afsteekt, ben je strafbaar.

Hier lees je of in jouw gemeente een vuurwerkvrije zone is. In deze gemeenten geldt een afsteekverbod.

Hoe oud moet je zijn om vuurwerk af te steken?

De minimumleeftijd is afhankelijk van het soort vuurwerk. Voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1, zoals sterretjes) geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Voor consumentenvuurwerk (F2-categorie, zoals fonteinen) geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Welk vuurwerk is verboden?

  • vuurwerk uit de categorie F3. Dit staat op de vuurwerkverpakking

  • knalvuurwerk, zoals rotjes

  • knalstrengen, zoals Chinese matten

  • losse enkelshotsbuizen

  • losse vuurpijlen

  • Romeinse kaarsen

  • babypijltjes

Welk vuurwerk mag wel?

  • sterretjes

  • knalerwten

  • cakes

  • compundboxen

  • grondbloemen

  • fonteintjes

Welke boete kun je krijgen als je verboden vuurwerk bezit of afsteekt?

De minimale boete hiervoor is 100 euro en een aantekening in het strafblad. Het is afhankelijk van de overtreding hoe hoog de boetes of straffen zijn.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen.

Waar moet ik op letten bij het afsteken?

  • Draag een vuurwerkbril en gebruik oorbeschermers

  • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. Gebruik dus geen direct vuur van bijvoorbeeld een lucifer

  • Sta minstens 8 meter van het vuurwerk af

  • Steek geen illegaal vuurwerk af - vuurwerk dat je koopt in een vuurwerkwinkel in Nederland voldoet aan de Nederlandse eisen

  • Lees de gebruiksaanwijzing

  • Draag geen brandbare kleding

  • Steek vuurwerk dat niet afgaat niet opnieuw aan

Hoeveel vuurwerk mag je in huis hebben?

Maximaal 25 kilo. Zondag wordt er geen vuurwerk meer verkocht. Je mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning en je moet minimaal 12 of 16 jaar oud zijn.

Waar mag je carbidschieten?

Carbidschieten mag niet overal. De gemeente bepaalt of het mag of niet. Zoek contact met je gemeente om te kijken of het mag.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Meer illegaal vuurwerk gepakt dan vorig jaar, teller blijft oplopen
Meer illegaal vuurwerk gepakt dan vorig jaar, teller blijft oplopen
Vuurwerkvondst in Weesp blijkt ruim 1100 kilo te zijn
Vuurwerkvondst in Weesp blijkt ruim 1100 kilo te zijn
Tientallen woningen Weesp ontruimd na vuurwerkvondst
Tientallen woningen Weesp ontruimd na vuurwerkvondst
Hier geldt tijdens de jaarwisseling een afsteekverbod
Hier geldt tijdens de jaarwisseling een afsteekverbod
Rode Kruis waarschuwt voor meer ernstige verwondingen door vuurwerk
Rode Kruis waarschuwt voor meer ernstige verwondingen door vuurwerk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.