Dit zijn alle regels rondom het afsteken van vuurwerk

Vandaag, 19:55
Woensdagavond is het zover: vuurwerk mag weer worden afgestoken. Sinds 2020 zijn de regels voor het afsteken van vuurwerk echter strenger geworden. Alle regels op een rij.
De regels voor bezit, afsteken, vervoer en kwaliteit, zijn strenger geworden om het aantal ongelukken terug te dringen.
Het afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
Het kan voorkomen dat er in je gemeente een vuurwerkvrije zone geldt. Bijvoorbeeld in het centrum, of in de buurt van ziekenhuizen. Als je binnen vuurwerkvrije zones vuurwerk afsteekt, ben je strafbaar.
Hier lees je of in jouw gemeente een vuurwerkvrije zone is. In deze gemeenten geldt een afsteekverbod.
De minimumleeftijd is afhankelijk van het soort vuurwerk. Voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1, zoals sterretjes) geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Voor consumentenvuurwerk (F2-categorie, zoals fonteinen) geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
vuurwerk uit de categorie F3. Dit staat op de vuurwerkverpakking
knalvuurwerk, zoals rotjes
knalstrengen, zoals Chinese matten
losse enkelshotsbuizen
losse vuurpijlen
Romeinse kaarsen
babypijltjes
sterretjes
knalerwten
cakes
compundboxen
grondbloemen
fonteintjes
De minimale boete hiervoor is 100 euro en een aantekening in het strafblad. Het is afhankelijk van de overtreding hoe hoog de boetes of straffen zijn.
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen.
Draag een vuurwerkbril en gebruik oorbeschermers
Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. Gebruik dus geen direct vuur van bijvoorbeeld een lucifer
Sta minstens 8 meter van het vuurwerk af
Steek geen illegaal vuurwerk af - vuurwerk dat je koopt in een vuurwerkwinkel in Nederland voldoet aan de Nederlandse eisen
Lees de gebruiksaanwijzing
Draag geen brandbare kleding
Steek vuurwerk dat niet afgaat niet opnieuw aan
Maximaal 25 kilo. Zondag wordt er geen vuurwerk meer verkocht. Je mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning en je moet minimaal 12 of 16 jaar oud zijn.
Carbidschieten mag niet overal. De gemeente bepaalt of het mag of niet. Zoek contact met je gemeente om te kijken of het mag.
