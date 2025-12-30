In deze gemeenten geldt deze jaarwisseling een afsteekverbod

In twintig gemeenten geldt dit jaar een afsteekverbod voor vuurwerk. Dat is er één meer dan vorig jaar. Ruim honderd andere gemeenten hebben vuurwerkvrije zones waar je geen vuurwerk mag afsteken.

Alleen in Zwolle is vuurwerk afsteken dit jaar voor het eerst niet toegestaan. "De ervaring uit andere gemeenten met een lokaal afsteekverbod leert dat er niet opeens geen consumentenvuurwerk meer wordt afgestoken", stelt de gemeente Zwolle. "Het veranderen van een traditie is een traject van lange adem."

Gemeenten met een afsteekverbod Alkmaar Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Bloemendaal Eindhoven Haarlem Heemstede Heumen Mook en Middelaar Nijmegen Rotterdam Schiedam Soest Tilburg Utrecht Utrechtse Heuvelrug Zutphen Zwolle

In plaatsen als Dordrecht, Helmond en Den Bosch gelden vuurwerkvrije zones. Het gaat vaak om locaties rond ziekenhuizen, woonzorgcentra en natuurgebieden. Zo zijn er in Diemen ook vuurwerkvrije zones rondom parkeerterreinen en scholen, en wordt er in Den Helder rekening gehouden met dierenasiels.

Na instemming van zowel de Tweede als de Eerste Kamer komt er waarschijnlijk een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Het verbod treedt mogelijk volgend jaar in werking. De wet moet nog worden uitgewerkt voordat deze definitief is.