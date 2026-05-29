Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeeman roept kindervestjes terug om verstikkingsgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 12:16

Link gekopieerd

Zeeman roept een kindervestje met artikelnummer 10453-120149 terug. Volgens het bedrijf is uit onderzoek gebleken dat knoopjes van het vestje in de maten 92 en 98/104 los kunnen komen. Als een kind zo'n knoopje inslikt, kan dat verstikkingsgevaar opleveren.

Het gaat om vestjes die tussen 16 februari 2026 en 4 mei 2026 zijn verkocht via Zeeman-winkels en de webshop. Het artikelnummer is terug te vinden op het wasetiket van het kledingstuk en op de kassabon.

Knoopjes kunnen losraken

Zeeman meldt dat het product niet voldoet aan de geldende veiligheidseisen. De reden daarvoor is dat de knoopjes bij de betreffende maten los kunnen raken. Hierdoor ontstaat een risico wanneer een kind een losgekomen knoopje in de mond stopt en inslikt.

Klanten die het vestje in huis hebben, wordt gevraagd direct te stoppen met het gebruik ervan. Wie het kinder vestje heeft gekocht, kan het terugbrengen naar een Zeeman-winkel. Daar wordt het volledige aankoopbedrag vergoed.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Wéér powerbanks TK Maxx teruggeroepen om brandgevaar: gebruik deze niet meer
Wéér powerbanks TK Maxx teruggeroepen om brandgevaar: gebruik deze niet meer
Gevaarlijk magnetenspel teruggeroepen: risico op zware verwondingen
Gevaarlijk magnetenspel teruggeroepen: risico op zware verwondingen
Mogelijk metaaldeeltjes in snacks: Albert Heijn en ALDI halen noten terug
Mogelijk metaaldeeltjes in snacks: Albert Heijn en ALDI halen noten terug
Terugroepactie squishy-speelgoed, zit mogelijk asbest in
Terugroepactie squishy-speelgoed, zit mogelijk asbest in

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.