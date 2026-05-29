Zeeman roept kindervestjes terug om verstikkingsgevaar

Zeeman roept een kindervestje met artikelnummer 10453-120149 terug. Volgens het bedrijf is uit onderzoek gebleken dat knoopjes van het vestje in de maten 92 en 98/104 los kunnen komen. Als een kind zo'n knoopje inslikt, kan dat verstikkingsgevaar opleveren.

Het gaat om vestjes die tussen 16 februari 2026 en 4 mei 2026 zijn verkocht via Zeeman-winkels en de webshop. Het artikelnummer is terug te vinden op het wasetiket van het kledingstuk en op de kassabon.

Knoopjes kunnen losraken

Zeeman meldt dat het product niet voldoet aan de geldende veiligheidseisen. De reden daarvoor is dat de knoopjes bij de betreffende maten los kunnen raken. Hierdoor ontstaat een risico wanneer een kind een losgekomen knoopje in de mond stopt en inslikt.

Klanten die het vestje in huis hebben, wordt gevraagd direct te stoppen met het gebruik ervan. Wie het kinder vestje heeft gekocht, kan het terugbrengen naar een Zeeman-winkel. Daar wordt het volledige aankoopbedrag vergoed.