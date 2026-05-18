Terugroepactie squishy-speelgoed, zit mogelijk asbest in

Bepaalde squishies en stretch-speeltjes van Eddy Toys worden per direct teruggeroepen. In het kinderspeelgoed kan asbest zitten. Asbest is een gevaarlijke stof, die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken bij inademing van de vezels.

De squish- en stretchproducten zijn in kleine aantallen verkocht in Nederland en enkele andere Europese landen tussen september en maart 2026.

Deze producten worden teruggeroepen Stretch toy – 8711252322247

Stretch car – 8711252335667

Squish fish – 8711252351513

Squish & stretch dog – 8711252351421

Squish & stretch dog – 8711252351575

Elastikorps stressball 6ass – 8052532633098

Wat te doen?

Heb je zo'n squishy in huis? Het is aan te raden het speelgoed per direct niet meer te gebruiken. De producten kunnen geretourneerd worden naar het filiaal waar je het hebt gekocht, dan krijg je je geld terug.