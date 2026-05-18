Terugroepactie squishy-speelgoed, zit mogelijk asbest in

Terugroepactie
Vandaag, 15:46
Bepaalde squishies en stretch-speeltjes van Eddy Toys worden per direct teruggeroepen. In het kinderspeelgoed kan asbest zitten. Asbest is een gevaarlijke stof, die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken bij inademing van de vezels.
De squish- en stretchproducten zijn in kleine aantallen verkocht in Nederland en enkele andere Europese landen tussen september en maart 2026.
Stretch toy – 8711252322247
Stretch car – 8711252335667
Squish fish – 8711252351513
Squish & stretch dog – 8711252351421
Squish & stretch dog – 8711252351575
Elastikorps stressball 6ass – 8052532633098
Benieuwd wanneer er sprake is van een terugroepactie? Bekijk dan de video boven aan het artikel waarin Hart van Nederland dit uitlegt.
Heb je zo'n squishy in huis? Het is aan te raden het speelgoed per direct niet meer te gebruiken. De producten kunnen geretourneerd worden naar het filiaal waar je het hebt gekocht, dan krijg je je geld terug.