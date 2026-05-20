Mogelijk metaaldeeltjes in snacks: Albert Heijn en ALDI halen noten terug

Vandaag, 21:18

Liefhebbers van noten en pinda's opgelet. Twee Nederlandse supermarktketens zijn een terugroepactie gestart voor snacks die mogelijk metaaldeeltjes bevatten. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid wanneer de deeltjes worden doorgeslikt.

De Albert Heijn roept de bakjes AH Pinda's extra groot gezouten terug. Bij de ALDI gaat het om Trader Joe's cashewnoten ongezouten 170 gram.

Bij Albert Heijn gaat het om de bakjes met houdbaarheidsdatum 04-11-2026. Bij de cashewnoten van Trader Joe's gaat het om de houdbaarheidsdatum 23-09-2026.

Het gaat om de onderstaande producten:

Terug naar de winkel

Consumenten wordt dringend verzocht de producten niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug.

