Kruidvat roept eiwitpoeder terug, bevat mogelijk soja

De Kruidvat roept per direct het eigenmerk eiwitpoeder Mass Gainer terug. Het product bevat mogelijk soja, terwijl dit niet op het etiket vermeld staat. De winkel vraag klanten dit product niet te gebruiken als je allergisch bent voor soja.

Het betreft Mass Gainer Chocolade smaak van 900 gram met EAN-code 8720674365336 en batchnummer 251104A06. Het product was vanaf 21 april 2026 te koop.

De winkel laat weten dat consumenten het product terug kunnen brengen naar een Kruidvat winkel. Zij krijgen dan hun volledige aankoopbedrag terug. Een aankoopbewijs is niet nodig.