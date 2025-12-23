Volg Hart van Nederland
Terugroepactie: Jumbo roept deze thee terug om te veel bestrijdingsmiddelen

Vandaag, 18:48 - Update: 49 minuten geleden

Supermarktketen Jumbo roept het product 'Jumbo Sinaasappelthee' terug. In het product is meer gewasbeschermingsmiddel aangetroffen dan volgens de wet is toegestaan. "Drink dit product niet", laat Jumbo weten.

Het gaat om het product 'Jumbo Sinaasappelthee' met streepjescode 8718452250325. De THT-datum van de producten in kwestie is 21-07-2028.

"Als je het product gekocht hebt, dan kun je dat terugbrengen naar een Jumbo winkel. We geven het aankoopbedrag altijd terug. Een bonnetje is niet nodig", aldus Jumbo.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
