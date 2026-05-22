Gevaarlijk magnetenspel teruggeroepen: risico op zware verwondingen

Het magnetenspel Magnetix met 24 stuks is teruggeroepen vanwege een ernstig veiligheidsrisico. De kleine, sterke magneten kunnen zware inwendige verwondingen veroorzaken als ze worden ingeslikt.

Volgens distributeur Otto Simon kunnen meerdere magneten elkaar in het lichaam aantrekken. Daardoor kunnen organen en weefsel beschadigd raken. In ernstige gevallen kan zelfs een perforatie in het spijsverteringskanaal ontstaan.

De terugroepactie geldt voor Magnetix met artikelnummer 601-1004 en EAN-code 8710124155013. De spellen lagen tussen 20 november 2025 en 25 maart 2026 in de winkels.

Geld terug

Mensen die het speelgoed in huis hebben, krijgen het dringende advies om direct te stoppen met het gebruik ervan. Het product kan worden teruggebracht naar de winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.