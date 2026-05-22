Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gevaarlijk magnetenspel teruggeroepen: risico op zware verwondingen

Terugroepactie

Vandaag, 11:48

Link gekopieerd

Het magnetenspel Magnetix met 24 stuks is teruggeroepen vanwege een ernstig veiligheidsrisico. De kleine, sterke magneten kunnen zware inwendige verwondingen veroorzaken als ze worden ingeslikt.

Volgens distributeur Otto Simon kunnen meerdere magneten elkaar in het lichaam aantrekken. Daardoor kunnen organen en weefsel beschadigd raken. In ernstige gevallen kan zelfs een perforatie in het spijsverteringskanaal ontstaan.

De terugroepactie geldt voor Magnetix met artikelnummer 601-1004 en EAN-code 8710124155013. De spellen lagen tussen 20 november 2025 en 25 maart 2026 in de winkels.

Geld terug

Mensen die het speelgoed in huis hebben, krijgen het dringende advies om direct te stoppen met het gebruik ervan. Het product kan worden teruggebracht naar de winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Mogelijk metaaldeeltjes in snacks: Albert Heijn en ALDI halen noten terug
Mogelijk metaaldeeltjes in snacks: Albert Heijn en ALDI halen noten terug
Terugroepactie squishy-speelgoed, zit mogelijk asbest in
Terugroepactie squishy-speelgoed, zit mogelijk asbest in
Houten xylofoon teruggeroepen om verstikkingsgevaar
Houten xylofoon teruggeroepen om verstikkingsgevaar
Kruidvat en Trekpleister roepen magnetisch speelgoed terug
Kruidvat en Trekpleister roepen magnetisch speelgoed terug

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.