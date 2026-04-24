Houten xylofoon teruggeroepen om verstikkingsgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 09:48

Flying Tiger Copenhagen roept een houten xylofoon terug vanwege een mogelijk veiligheidsprobleem. Het gaat om het artikel met nummer 3033045, dat sinds oktober 2023 is verkocht. Volgens de winkelketen zijn alle batches van dit product getroffen.

De pinnen waarmee de metalen stangen vastzitten, blijken mogelijk niet stevig genoeg bevestigd. Hierdoor kunnen onderdelen losraken, wat een verstikkingsgevaar kan opleveren voor jonge kinderen.

Terugbrengen naar de winkel

Klanten wordt dringend gevraagd om direct te stoppen met het gebruik van de xylofoon. Consumenten kunnen het speelgoed terugbrengen naar een Flying Tiger Copenhagen-winkel. Daar krijgen zij het volledige aankoopbedrag terug.

De winkelketen laat weten dat veiligheid voorop staat. "Het is voor ons van essentieel belang dat onze klanten vertrouwen hebben in de kwaliteit en veiligheid van onze producten. Daarom reageren we zo snel mogelijk wanneer we producten ontdekken die niet aan de wettelijke voorschriften voldoen."

Door Redactie Hart van Nederland

