Let op: deze kinderjurkjes kunnen gevaarlijk zijn

Vandaag, 10:52

Warenhuisketen TK Maxx roept een aantal jurkjes voor jonge kinderen terug. Het stiksel rond de plastic strip in de zoom kan beschadigd raken, waardoor die los kan komen. Daardoor kunnen kinderen struikelen of erin vast komen te zitten.

Het gaat om de gelegenheidsjurken van de merken American Princess en Couture Princess. Deze zijn verkocht tussen maart en april 2026.

Klanten die zo'n jurkje hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug.

A07884, A77889, CP07741, CP07887, CP07908, CP17866, CP17880, CP17904, CP17908, CP27741, CP27866, CP27873, CP27880, CP27883, CP27906, CP47741, CP47829, CP47874, CP47906, CP77742, CP77874 en CP77906.

In bovenstaande video legt Hart van Nederland uit wanneer een product wordt teruggeroepen.

Door Jamie van Velzen

