'Terugroepactie legt hartzorg deels stil in ziekenhuizen'

Een probleem met een medisch hulpmiddel zorgt ervoor dat ziekenhuizen door heel Nederland geplande hartonderzoeken uitstellen. Dat meldt Nieuwsuur. Het gaat om een speciale adapter die gebruikt wordt bij hartkatheterisaties, een belangrijke ingreep om bijvoorbeeld vernauwingen in de kransslagaders op te sporen.

De adapter, die het spuitje met de slang verbindt, blijkt niet goed te werken. Tijdens gebruik kan er lucht binnendringen of kunnen er kleine plastic deeltjes loskomen. Dat kan leiden tot ernstige complicaties, zoals een embolie of zelfs overlijden.

Door dit risico hebben meerdere ziekenhuizen besloten om niet-spoedeisende behandelingen tijdelijk stop te zetten. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is het onderdeel essentieel en zijn er weinig alternatieven beschikbaar.

Wat betekent dit voor patiënten?

Spoedzorg, zoals bij een hartinfarct, blijft wel doorgaan. Daarvoor wordt het beperkte vervangende materiaal ingezet. Patiënten met minder acute klachten moeten voorlopig wachten.

De problemen ontstonden na een terugroepactie van fabrikant Medline, op last van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Die kreeg eerder honderden klachten over de producten en de productieomstandigheden.