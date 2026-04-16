Föhn teruggeroepen vanwege risico op elektrische schokken en verbranding

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor een föhn van het merk VistaGlobal, omdat het gebruik van het apparaat kan leiden tot een elektrische schok of verbranding. Het gaat om de VistaSonic Super Föhn. Het bedrijf heeft het product teruggeroepen.

Bij het aan- en uitzetten biedt de isolatie van de föhn te weinig bescherming. Daardoor zouden onder meer de opzetstukken kunnen smelten. De NVWA raadt aan het product niet te gebruiken.