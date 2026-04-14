Veiligheidswaarschuwing voor cottage cheese bij Dirk en Jumbo

Een fout op de verpakking van Schärdinger Cottage Cheese bieslook kan vervelende gevolgen hebben. Op het etiket ontbreekt namelijk de Nederlandse informatie, waardoor het allergeen 'melk' niet wordt genoemd. Dat is riskant voor mensen met een melkallergie.

Het gaat om een verpakking van 200 gram met streepjescode 9006548353104 en een houdbaarheidsdatum van 13-05-2026. De cottage cheese is verkocht bij Dirk en Jumbo.

Mensen met een melkallergie wordt aangeraden het product niet te eten. Het product kan teruggebracht worden naar de winkel.