Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veiligheidswaarschuwing voor cottage cheese bij Dirk en Jumbo

Terugroepactie

Vandaag, 07:15 - Update: Vandaag, 07:31

Link gekopieerd

Een fout op de verpakking van Schärdinger Cottage Cheese bieslook kan vervelende gevolgen hebben. Op het etiket ontbreekt namelijk de Nederlandse informatie, waardoor het allergeen 'melk' niet wordt genoemd. Dat is riskant voor mensen met een melkallergie.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? We leggen het uit in bovenstaande video.

Het gaat om een verpakking van 200 gram met streepjescode 9006548353104 en een houdbaarheidsdatum van 13-05-2026. De cottage cheese is verkocht bij Dirk en Jumbo.

Mensen met een melkallergie wordt aangeraden het product niet te eten. Het product kan teruggebracht worden naar de winkel.

Door Redactie Hart van Nederland

Søstrene Grene waarschuwt voor brandgevaarlijk lichtsnoer
Søstrene Grene waarschuwt voor brandgevaarlijk lichtsnoer
NVWA vindt geen giftige stof in onderzochte babyvoeding
NVWA vindt geen giftige stof in onderzochte babyvoeding
Zeeman roept babykleding terug om verstikkingsgevaar
Zeeman roept babykleding terug om verstikkingsgevaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.