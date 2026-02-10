Zeeman roept babykleding terug om verstikkingsgevaar

Winkelketen Zeeman roept per direct een babyvestje terug vanwege een mogelijk ernstig veiligheidsrisico. Het gaat om een wit en beige babyvestje waarbij de knopen los kunnen laten. Daardoor is er kans op verstikkingsgevaar.

Het gaat om babyvestjes met artikelnummer A68524 / C92375, die tussen 17 juli 2024 en 22 januari 2026 in de winkels hebben gelegen. Het artikelnummer is te vinden op het wasetiket. Uit intern onderzoek blijkt dat de knoopjes van het vestje kunnen loskomen. Wanneer een baby zo'n knoopje inslikt, kan dit leiden tot verstikkingsgevaar. Het product voldoet daarom niet aan de Europese veiligheidseisen voor babykleding.

Veiligheidswaarschuwing voor baby vestjes Beeld: Zeeman

Zeeman waarschuwt ouders en verzorgers om het kledingstuk onmiddellijk niet meer te gebruiken. Mensen die het vestje in huis hebben, worden dringend verzocht het artikel terug te brengen naar een van de Zeeman-winkels. Zij krijgen daar het volledige aankoopbedrag vergoed, ook zonder bon.

