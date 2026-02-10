Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zeeman roept babykleding terug om verstikkingsgevaar

Zeeman roept babykleding terug om verstikkingsgevaar

Waarschuwen

Vandaag, 17:22

Link gekopieerd

Winkelketen Zeeman roept per direct een babyvestje terug vanwege een mogelijk ernstig veiligheidsrisico. Het gaat om een wit en beige babyvestje waarbij de knopen los kunnen laten. Daardoor is er kans op verstikkingsgevaar.

Het gaat om babyvestjes met artikelnummer A68524 / C92375, die tussen 17 juli 2024 en 22 januari 2026 in de winkels hebben gelegen. Het artikelnummer is te vinden op het wasetiket. Uit intern onderzoek blijkt dat de knoopjes van het vestje kunnen loskomen. Wanneer een baby zo'n knoopje inslikt, kan dit leiden tot verstikkingsgevaar. Het product voldoet daarom niet aan de Europese veiligheidseisen voor babykleding.

Veiligheidswaarschuwing voor baby vestjes Beeld: Zeeman

Veiligheidswaarschuwing voor baby vestjes Beeld: Zeeman

Zeeman waarschuwt ouders en verzorgers om het kledingstuk onmiddellijk niet meer te gebruiken. Mensen die het vestje in huis hebben, worden dringend verzocht het artikel terug te brengen naar een van de Zeeman-winkels. Zij krijgen daar het volledige aankoopbedrag vergoed, ook zonder bon.

In deze video leggen we je uit in welke situaties een fabrikant er voor kan kiezen om een product terug te roepen.

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Verschillende speenkoorden teruggeroepen om verstikkingsgevaar
Verschillende speenkoorden teruggeroepen om verstikkingsgevaar
Deze vouwfiets wordt per direct teruggeroepen, kan in brand vliegen
Deze vouwfiets wordt per direct teruggeroepen, kan in brand vliegen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.