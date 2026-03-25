Søstrene Grene waarschuwt voor brandgevaarlijk lichtsnoer

Søstrene Grene roept een LED-lichtsnoer terug vanwege brandgevaar. Het gaat om twee kleurvarianten met batchnummer 264575. De producten zijn verkocht tussen 31 oktober 2025 en 27 februari 2026, zowel in de winkels als online.

Tijdens gebruik kan de batterijhouder te warm worden en smelten. Daardoor kan brand ontstaan. De winkelketen waarschuwt klanten daarom om het product niet meer te gebruiken.

Klanten kunnen het lichtsnoer terugbrengen naar de winkel. Een kassabon is niet nodig, ook niet als de verpakking ontbreekt.