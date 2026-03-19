Nu al 3 Jumbo-klanten met dode muis in zak sperziebonen

Terugroepactie

Vandaag, 20:00

'Een derde klant heeft zich bij Jumbo gemeld na het vinden van een dode muis tussen de diepgevroren sperziebonen', meldt NU.nl. Jumbo had alle diepvriessperziebonen van het huismerk al uit de winkels gehaald na meldingen van klanten die dode muizen aantroffen in verpakkingen.

In de video bovenaan vertelt Hart van Nederland je alles over terugroepacties.

Zo ontdekte een man uit het Limburgse Swalmen het knaagdier toen hij de inhoud van de zak in kokend water had gedaan. Ook een echtpaar uit Rotterdam trof een muis aan, in een zak die was gekocht bij een filiaal in Capelle aan den IJssel.

Een derde klant heeft nu dus ook een muis tussen de sperziebonen gevonden, zegt een woordvoerder van Jumbo tegen NU.nl. 'De klant heeft zich bij de supermarkt gemeld. Het is niet bekend in welk filiaal de klant de sperziebonen heeft gekocht.'

Geld terug

De supermarktketen geeft aan dat er geen gevaar voor de gezondheid is vastgesteld. Toch is besloten de volledige voorraad uit de winkels te halen om risico's uit te sluiten. Het is nog onduidelijk hoe de muizen in de verpakkingen terecht zijn gekomen. Jumbo onderzoekt de oorzaak van het probleem en staat daarover in contact met de leverancier van de sperziebonen.

Klanten die de afgelopen weken diepvriessperziebonen van het huismerk hebben gekocht, kunnen deze terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen het aankoopbedrag vergoed, ook als zij geen bon meer hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

