Rotterdams echtpaar vindt dode muis in zak diepvriessperziebonen van Jumbo

Vandaag, 10:15 - Update: 2 uur geleden

Een Rotterdams echtpaar dacht een zak sperziebonen van de Jumbo in huis te halen, maar trof thuis een wel heel onappetijtelijke verrassing aan. Boven op de bevroren groente lag een dode muis. 'Hartstikke misselijk'.

De Jumbo bevestigt dit incident aan het AD. Het gaat om een zak diepvriessperziebonen van het huismerk dat het echtpaar twee weken geleden kocht. Toen de zak open werd gemaakt zagen zij meteen het knaagdier liggen. Het echtpaar heeft de zak met de dode muis meteen naar buiten gegooid.

Melding gemaakt

Het stel is terug gegaan naar het Jumbo-filiaal in Capelle aan den IJssel. De klanten ontvingen een excuses en een waardebon, maar voelen zich niet helemaal serieus genomen door de leidinggevende. "Hij nam geen tijd om het product nummer op te schrijven. Ik moest de zak met de muis maar meteen in de prullenbak donderen. En dat deed ik. Toen vroeg hij een medewerker om de prullenbak meteen weg te brengen". Dat meldt het echtpaar aan het AD. Het stel heeft ook een melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Begin februari sloot een Jumbo in Apeldoorn tijdelijk de deuren door een muizenplaag. Zie onderstaande video:

Reactie van de Jumbo

Jumbo laat het AD weten het ‘ontzettend vervelend’ te vinden dat klanten een muis hebben gevonden, ondanks de reguliere controles. "We stellen strenge eisen aan onze leveranciers. Zij staan weer onder toezicht van instanties zoals de NVWA. Helaas kan er ondanks alle maatregelen altijd iets gebeuren."

Door Redactie Hart van Nederland

