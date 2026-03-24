IKEA waarschuwt: deze kaarsen kunnen brand veroorzaken

Terugroepactie
Vandaag, 09:17 - Update: 2 uur geleden
IKEA waarschuwt klanten voor de kroonkaarsen met de naam SMÖJTRÄD. Door een fout in de productie kunnen sommige kaarsen meerdere lonten bevatten. Dat kan zorgen voor een grotere vlam dan normaal, met risico op brand of brandwonden.
De winkelketen roept klanten daarom op om de kaarsen niet meer aan te steken. Het gaat om geurloze kaarsen in de kleuren beige, groen, lichtgroen en lichtroze.
Terugroepactie SMÖJTRÄD geurloze kroonkaars. Beeld: Ikea.
De kaarsen zijn verkocht tussen 1 juni 2025 en 4 maart 2026. Wie ze in huis heeft, kan ze terugbrengen naar een IKEA-winkel. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug of kunnen kiezen voor een vervangend product. Een bonnetje is daarvoor niet nodig.
